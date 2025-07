Израел нанесе удар по сирийското военно министерство в Дамаск

Израелската армия обяви, че днес е нанесла предупредителен удар по портала на сградата на министерството на отбраната на Сирия в столицата Дамаск, предаде БТА. Израел засилва нападенията си срещу ислямистката власт в съседната държава с цел да защити друзкото малцинство от правителствените сили.

Израел нанася удари вече трети пореден ден в Сирия, където правителствените сили се сражават с друзки бойци в южния град Суейда. Служители на сирийското министерство на отбраната са се укрили в мазето, а сградата е била ударена от два дрона, допълва Ройтерс.

Според информация на сирийски държавни медии двама мирни жители са били ранени при днешното израелско нападение.

Israel just bombed the General Staff HQ building in Damascus, amid reports of mass killings and humiliations of Druze at the hands of Jolani's regime.



It's hard to oppress minorities with Israel as your neighbour it seems.