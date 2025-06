МААЕ потвърди: Израел е ударил два обекта за производство на центрофуги в Иран (ВИДЕО)

Израел е ударил два завода за производство на центрофуги в Иран, потвърждава Международната агенция за атомна енергия.

МААЕ идентифицира съоръженията като комплекса TESA в Карадж и Техеранския изследователски център.

"На обекта в Техеран беше ударена една сграда, където са били произвеждани и тествани усъвършенствани ротори за центрофуги. В Карадж бяха разрушени две сгради, където са били произвеждани различни компоненти за центрофуги", написаха от МААЕ в официалната си страница в социалната мрежа X.

The IAEA has information that two centrifuge production facilities in Iran, the TESA Karaj workshop and the Tehran Research Center, were hit. Both sites were previously under IAEA monitoring and verification as part of the JCPOA.