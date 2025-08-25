Митата на САЩ ще имат слаб ефект върху еврозоната, заяви Кристин Лагард

Икономиката на еврозоната се представя сравнително добре, а инфлацията е на нивото на целевата стойност от 2 на сто на Европейската централна банка (ЕЦБ), заяви президентът на институцията Кристин Лагард в интервю за американския телевизионен канал "Фокс Бизнес", излъчено днес, предаде БТА.

"Растежът е скромен, но устойчив и върви нагоре, като основни фактори като потреблението и инвестициите изглеждат добре в момента", посочи Лагард. Тя допълни, че макар икономиката да не "процъфтява", тя постепенно се връща към своя потенциал.

По думите ѝ по-високите мита на САЩ няма да попречат на икономиката на еврозоната, която е на ръба на възстановяване. Тя очаква налозите да окажат само "малко въздействие" върху брутния вътрешен продукт, ако бизнесът има сигурност и правилата не бъдат постоянно оспорвани и предоговаряни.

Коментарите на Лагард подкрепят тезата, че неотдавнашното търговско споразумение между Европейския съюз и САЩ не предизвиква сериозни опасения сред централните банкери на ЕЦБ. Според нея пактът е можел да бъде "много по-лош" за ЕС.