Мъж е прострелян от полицията на летище „Пиърсън“ в Торонто

Мъж е прострелян от полицията на Терминал 1 на летище „Пиърсън“ в Торонто, съобщава CBC.

Няма пострадали полицаи, съобщиха от полицията. Те заявиха в социалната мрежа X, , че стрелбата е изолиран инцидент и „не са известни заплахи за обществената безопасност“.

Снимки от мястото на инцидента показват засилено полицейско присъствие с няколко автомобила на регионалната полиция на Пийл, паркирани пред най-голямото летище в Канада.

Парамедиците съобщиха, че са били повикани на Терминал 1 малко преди 7:00 ч. и остават на място, но не предоставиха повече информация.

Най-малко десетина полицейски автомобила са били на пътя, отиващ към заминаващите на Терминал 1 на летище „Пиърсън“ в Торонто.

Магистрала 409 към заминаващите от Терминал 1 е затворена поради полицейско разследване, съобщи полицията на провинция Онтарио в социалната мрежа X.

