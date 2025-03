Мъск: Мирът ще бъде правилният избор за Украйна и САЩ

Американският предприемач Илон Мъск заяви, че мирът е правилното решение за САЩ и Украйна. Той сподели мнението си в социалната мрежа Х. Това беше отговор на публикация на потребител, който обвини президента на САЩ Доналд Тръмп, че по същество е предал Украйна. Авторът обаче не уточнява как точно се е проявило това.

„Ще погледнем назад към това след няколко години и ще разберем, че мирът беше правилният избор за Украйна и Америка. „Запомнете думите ми“, написа Мъск в социалната мрежа Х.

Drones keep taking over the battlefield more and more.



And Ukraine is the world's top innovator in drone weaponry.



Trump stabbing Ukraine in the back was a very dumb decision.https://t.co/60cbSVONIB