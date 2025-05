Мъск обеща да изстрелва по един Starship на всеки три до четири седмици след последния взрив на ракетата (ВИДЕО)

Илон Мъск обеща да изстрелва по един кораб Starship „на всеки три до четири седмици“, след като неговата визия за изпращане на хора на Луната и Марс претърпя нов неуспех. Още един прототип на мегаракетата му се взриви високо над Земята.

Това, което трябваше да бъде 56-минутен суборбитален тестов полет от Тексас до контролирано кацане в Индийския океан, завърши с огън, след като изтичане на гориво доведе до излизане на космическия кораб от контрол и повторно навлизане в атмосферата като пламтящ дъжд от отломки.

Liftoff of Starship! pic.twitter.com/aXAwLkRbuK

„Сякаш тестът на полета не беше достатъчно вълнуващ, Starship претърпя бързо непланирано разпадане“, заяви компанията, използвайки корпоративен евфемизъм за „катастрофално разпадане“. "Екипите ще продължат да преглеждат данните и да работят за следващия ни тест. При тест като този успехът идва от това, което научаваме, и днешният опит ще ни помогне да подобрим надеждността на Starship, тъй като SpaceX се стреми да направи живота мултипланетен."

Това беше третият от трите тестови полета, които завършиха в пламъци тази година, и деветият полет напълно натоварения космически кораб Starship и ускорителя Super Heavy – най-мощната ракета в света.

Това беше и първият път, когато Starship летя с рециклиран ускорител, който успешно изстреля кораба от Starbase в Бока Чика, Тексас, преди да се отдели според плана, но след това експлодира по време на спускането си.

Горната част на ракетата продължи да лети, преминавайки на изток през Карибско море, Атлантическия океан и над южна Африка с максимална скорост от 26 316 мили в час, изглеждайки като оранжева топка, преминаваща през нощното небе.

Инженерите, които наблюдаваха от централата на компанията в Хоторн, Калифорния, избухваха в радостни възгласи, когато корабът преминаваше през важни етапи от мисията, като запалването на всички двигатели, за да достигне планираната траектория. Те обаче въздъхнахваха с разочарование, когато не успяваше да изпълни други цели, включително невъзможността да разгърне група симулирани Starlink сателити, когато вратата на товарния отсек се заклещи.

🚨 BREAKING: Elon Musk watching the Starship 9 test flight from the control center. pic.twitter.com/eldff8EdMX