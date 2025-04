Надал развали сладък разговор на Джокович със секси спортистка (ВИДЕО)

Най-добрият тенисист за всички времена Новак Джокович и най-големият му съперник Рафаел Надал се срещнаха в Мадрид на наградите Laureus.

Линдзи Вон, една от най-добрите скиорки на всички времена, но и една от най-красивите спортистки на планетата, също беше с тях. Мнозина чакаха да видят момента на поздрава между Джокович и Надал. Сърбинът си бърбореше сладко с Вон, а след това в един момент към тях се приближи Надал и секна разговора, поздрави ги сърдечно и двамата тенисисти се прегърнаха.

След това Надал и Джокович започнаха да си говорят.

Вон беше водеща на наградите Laureus и плени мнозина на червения килим със своя стайлинг.

Novak Djokovic and Rafa Nadal together in Madrid.



The greatest rivalry in tennis history.pic.twitter.com/F3fcJr0nkq