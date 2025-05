Най-голямата атака с дронове в историята на Украйна удари руски ракетен завод близо до Москва

Украйна атакува Москва в най-голямата си офанзива с дронове от началото на войната, като ключова фабрика за оръжия беше унищожена.

В ранните часове на сряда, 28 май, дронове с голям обсег, управлявани от Службата за сигурност на Украйна (СБУ), удариха ключов обект във военната индустрия на Русия, съобщава Kyiv Post, позовавайки се на източници в агенцията за сигурност.

Електроцентралата "Радуга", разположена в град Дубна, се намира на 130 километра северно от Москва. Тя беше удареня от украински дронове, които успешно заобиколиха противовъздушната отбрана, защитаваща руската столица. Според СБУ, атаката е засегнала монтажния и екипировъчния цех, като и двата са горели.

▪️Ukrainian drones attacked the Raduga plant, in the city of Dubna, 130 km north of Moscow.



The plant produces cruise missiles of various classes, including the Kh-101/555, Kh-69, and Kh-59MK missiles, with which Russia terrorizes Ukraine.



