Нападения срещу полицията и в друг северноирландски град

В северноирландския град Портадаун протестиращи нападнаха полицията с бензинови бомби, камъни и фойерверки, съобщи свидетел за Reuters, като четвъртата нощ на антиимигрантско насилие се пренесе в друга част на управляваната от Великобритания провинция.

Насилието се разрази за първи път в понеделник, след като две 14-годишни момчета бяха арестувани и изправени пред съда, обвинени в тежко сексуално посегателство срещу тийнейджърка в града. Обвиненията бяха прочетени чрез румънски преводач на момчетата, чийто адвокат заяви пред съда, че те отричат обвинението, съобщи Би Би Си.

Един от редица антиимиграционни протести в четвъртък се проведе в Портадаун, на 50 км от столицата Белфаст. Мащабна полицейска операция на служители в екипировка за борба с безредиците и бронирани микробуси затвори предварително редица пътища.

