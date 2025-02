НАСА показа красиво ВИДЕО от лунната орбита

"Обичаме те, Луна!" - НАСА показа завладяващо видео от лунната орбита.

Роботизираният марсоход Blue Ghost ("Син призрак") летя към Луната повече от месец и успешно влезе в нейната орбита.

По време на маневрата космическият кораб направи снимка на южния полюс на Луната.

Очаква се той да кацне на повърхността на естествения спътник на Земята на 2 март.

We love you, Moon.



After about a month in transit to the Moon, @Firefly_Space’s Blue Ghost lunar lander successfully completed a maneuver that pushed the lander into the Moon’s orbit. Blue Ghost is targeted to land on the Moon on March 2. https://t.co/46L0Cpt4yW pic.twitter.com/GsbL6yMbdF