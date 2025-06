След кратката си среща на върха лидерите на НАТО подкрепиха значително увеличение на разходите за отбрана и потвърдиха ангажимента си да се защитават взаимно от нападения, съобщава Reuters.

В кратко изявление НАТО одобри по-висока цел за разходите за отбрана от 5 % от БВП до 2035 г. - в отговор на искането на Тръмп и на опасенията на европейците, че Русия представлява нарастваща заплаха за тяхната сигурност след нахлуването в Украйна през 2022 г.

"Потвърждаваме отново железния си ангажимент към колективната отбрана, както е записано в член 5 от Вашингтонския договор - че нападението срещу един е нападение срещу всички", се казва в изявлението.

Във вторник Тръмп предизвика безпокойство, като заяви, че съществуват "многобройни определения" на тази клауза. Малко преди откриването на срещата на върха Тръмп заяви за колегите си от НАТО: "Ние сме с тях през цялото време".

В декларацията от срещата на върха се казва:

Потвърждаваме ангажимента си за колективна отбрана, както е залегнал в член 5;

Съюзниците се ангажират да инвестират 5% от БВП годишно за основните изисквания за отбрана, както и за разходи, свързани с отбраната и сигурността, до 2035 г.;

Съюзниците ще отделят най-малко 3,5% от БВП за ресурсно осигуряване на основните изисквания за отбрана;

Съюзниците ще отделят до 1,5% от БВП годишно за защита на нашата критична инфраструктура, за осигуряване на устойчивост и за укрепване на нашата отбранителна индустриална база.

The Hague Summit Declaration issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in The Hague#NATOsummit