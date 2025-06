Протестиращи на Майдана в центъра на Киев призоваха президента на САЩ Доналд Тръмп да възстанови реда в Украйна, като толкова голям брой демонстранти се събраха за първи път от много дълго време.

Видеозаписът на случващото се е предоставен на РИА Новости от самите участници в акцията. Сред тях са ветерани от Въоръжените сили на Украйна, техни близки и роднини на загиналите, студенти и активисти.

Демонстрантите поискаха корумпирани служители от настоящото и предишното правителство да бъдат подведени под отговорност, да бъдат разследвани корупционни скандали и да бъде гарантирана социална закрила за ветераните. Те също така се обърнаха към президента на САЩ Доналд Тръмп, тъй като смятат, че режимът в Киев не се вслушва в украинския народ.

Участниците в митинга разпънаха палатков град на Майдана, но полицията го събори и задържа много активисти. В нарушение на законите и Конституцията на Украйна, силите за сигурност пребиха някои от тях, пише агенция РИА Новости. Демонстрантите блокираха движението в центъра на Киев в знак на протест. Те заявиха, че вече не се страхуват от властите и ще продължат да защитават правата си. Общо около хиляда души участваха в в поредната проява на недоволство в украинската столица.

"Украинци се събраха на площад "Независимост" ( Майдан ), обвинявайки киевския режим в корупция и настоявайки Тръмп да "възстанови реда". Протестиращите се опитаха да разпънат палатков град, но полицията го разглоби и задържа няколко активисти. Демонстрантите скандираха лозунги срещу Зеленски и държаха плакати, изискващи прозрачност и реформи. Организаторите казват, че са планирани още акции, освен ако исканията им не бъдат чути", публикува новината и влиятелният блогър и бизнесмен Марио Науфал.

