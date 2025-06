Рюте за избухването на Тръмп относно Израел и Иран: "Татко" понякога трябва да използва груб език

"Татко" понякога трябва да използва груб език. Това каза генералният секретар на НАТО Марк Рюте по повод избухването с гневни думи на Доналд Тръмп относно Израел и Иран, които американският президент по-рано сравни с биещи се деца, съобщава Reuters.

„Той заслужава всички похвали”, добави още Рюте.

Рюте се позова на факта, че страните от НАТО увеличават разходите си за отбрана.

"Така че не заслужава ли той някаква похвала? А що се отнася до Иран, фактът, че той предприе тези решителни действия, много целенасочени, за да се увери, че Иран няма да може да се сдобие с ядрен потенциал. Мисля, че той заслужава похвала."

