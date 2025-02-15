На 15 февруари 2025 г. да почерпят

Акад. Ангел Гълъбов, вирусолог, 86 г.

Валери Божинов, футболист, 39 г .

Д-р Валя Петрова, началник Микробиологична лаборатория в МБАЛ "Проф. Д. Ранев" - гр. Пещера.

Виргиния Здравкова, дизайнер.

Проф. Гарабед Минасян, макроикономист, 81 г.

Арх. Георги Стоев, бивш зам.-министър на културата, 79 г.

Емил Гъргоров-Бадема, бивш футболист, 44 г.

Ива Пранджева, бивша лекоатлетка.

Д-р Маринела Димова, началник Микробиологична лаборатория в МБАЛ "Бургасмед".

Д-р Цветко Георгиев, завеждащ Отделение по хирургия на новороденото в "Пирогов", 59 г.