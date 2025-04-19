На 19 април 2025 г. да почерпят

Антоанета Стефанова, световна шампионка по шах, депутат от "Има такъв народ" в 45 НС и 46 НС.

Волен Сидеров, лидер на партия "Атака", 70 г.

Георги Константинов, банкер, 60 г.

Проф. д.ик.н. Димитър Иванов, бизнесмен, издател, 74 г.

Д-р Милен Бонев, началник сектор „Анестезиология и интензивно лечение“ към Отделение по кардиохирургия в УМБАЛ „Софиямед“, 56 г.

Росен Димов, бивш апелативен прокурор на Пловдив, 68 г.

Трайчо Трайков, кмет на район "Средец", 55 г.

Цветан Недялков, китарист от "Куку бенд", 56 г.

Христина Георгиева, депутат от ГЕРБ-СДС в 51 НС.