На 21 март 2025 г. да почерпят

Албена Атанасова, бивш зам.-кмет на София.

Ангел Джамбазки, бивш евродепутат, 46 г.

Георги Липовански, художник, бивш директор на Галерия за чуждестранно изкуство, 76 г.

Д-р Дечо Дечев, бивш управител на НЗОК, 70 г.

Дончо Баксанов, бивш депутат, бивш областен управител, 76 г.

Емилия, попфолк певица.

Иван Иванов, кмет на Севлиево, 53 г.

Искра Радева, актриса.

Константин Пенчев, бивш конституционен съдия, бивш омбудсман, 73 г.

Проф. Нели Огнянова, експерт по европейско медийно право.

Силвестър Силвестров, актьор, 53 г.

Филип Гунев, зам.-министър на вътрешните работи, 52 г.

Харалан Александров, социален антрополог, 58 г.