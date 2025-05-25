На 25 май 2025 г. да почерпят

Ангел Виденов, дългогодишен журналист в спортния отдел на в. “Труд", 51 г.

Валентин Ревански, кмет на Ямбол, 53 г.

Владимир Попов, поет, 83 г.

Ерол Мюмюн, кмет на Кърджали, 46 г.

Ивайло Стоянов, ръководител Автосервиз "Рено", гр. Велико Търново, 49 г.

Игор Марковски, журналист, актьор, продуцент, издател и арт-експерт, 60 г.

Калин Сърменов, актьор, директор на Сатиричния театър, 63 г.

Д-р Мая Цакова, началник Отделение по медицинска онкология в МБАЛ „Бургасмед“.

Методи Савов, алпинист, покорител на Еверест, 78 г.

Найден Найденов, треньор по волейбол, 58 г.

Петър Стоянов, юрист, президент на Република България (1997-2002), 73 г.

Румен Рачев, художник, 69 г.