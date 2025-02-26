На 26 февруари 2025 г. да почерпят

Доц. д-р Атанас Атанасов, председател на НСИ, 48 г.

Ген.-лейтенант Борис Борисов, основател и почетен председател на Съюза на командосите, собственик на охранителна фирма “Командос-Секюрити”, 69 г.

Митрополит Галактион, 77 г.

Иван Петков, депутат от БСП за България в 51 НС, 39 г.

Иля Велчев, поет, сценарист, режисьор, 79 г.

Нина Димитрова, актриса, режисьор.

Петър Хубчев, треньор по футбол, 61 г.

Проф. д-р Румен Стоилов, д.м., началник Клиника по ревматология в УМБАЛ „Софиямед“, 71 г.