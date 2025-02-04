На 4 февруари 2025 г. да почерпят

Автор: Труд онлайн
Ангел Славчев, депутат от "Възраждане" в 51 НС, 43 г.
Владимир Памуков, отговорен редактор на отдел "Спорт" във в. "Труд", 61 г.
Д-р Георги Гамишев, началник родилно отделение в МБАЛ "Бургасмед".
Иван Пешев, министър на младежта и спорта, 39 г.
Лъчезар Таков, адвокат, 67 г.
Мартин Карбовски, журналист, 55 г.
Петър Попзлатев, режисьор, 72 г.
Румен Сербезов, бизнесмен, дипломат и политик, 86 г.
Д-р Силвия Найденова, директор на Централната библиотека на БАН.
Теодор Ушев, аниматор, 57 г.