На 4 февруари 2025 г. да почерпят

Ангел Славчев, депутат от "Възраждане" в 51 НС, 43 г.

Владимир Памуков, отговорен редактор на отдел "Спорт" във в. "Труд", 61 г.

Д-р Георги Гамишев, началник родилно отделение в МБАЛ "Бургасмед".

Иван Пешев, министър на младежта и спорта, 39 г.

Лъчезар Таков, адвокат, 67 г.

Мартин Карбовски, журналист, 55 г.

Петър Попзлатев, режисьор, 72 г.

Румен Сербезов, бизнесмен, дипломат и политик, 86 г.

Д-р Силвия Найденова, директор на Централната библиотека на БАН.

Теодор Ушев, аниматор, 57 г.