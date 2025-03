Немски министър за инцидента в Манхайм: Водачът е ползвал колата като оръжие

Водачът на автомобила, който се вряза в минувачи в германския град Манхайм и убит двама души, е навлязъл в пешеходна зона на града с много голяма скорост. Шофьорът си е послужил с колата си като с оръжие. Това заяви Томас Щробъл, регионален министър на вътрешните работи на германската провинция Баден-Вюртенберг, цитиран от Франс прес.

CCTV footage shows a black hatchback speeding through Mannheim’s Planken shopping street, startling pedestrians.



Germany’s state interior minister, Thomas Strobl, said the driver used the car “as a weapon.” Two people were killed, and ten others were injured, five seriously.… pic.twitter.com/sKlrZ7c80H