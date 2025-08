Нидерландия обяви пакет от оръжия за Украйна на стройност 500 милиона евро

Нидерландия заяви, че ще допринесе с 500 милиона евро за закупуване на американско военно оборудване, което ще бъде изпратено в Украйна, с което стана първата страна от НАТО, която изготви нов протокол за предоставяне на американско оръжие на Киев, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп затегна решаващата военна помощ след преизбирането си, пише Euronews.

Миналият месец Тръмп обяви, че САЩ ще продължат да доставят оръжия на Украйна, които ще бъдат платени от европейските съюзници на Киев, но не предостави информация за това как е проектирана да функционира тази нова система.

Холандският министър на отбраната Рубен Брекелманс обяви в публикация в социаната мрежа X, че „Холандия е първата страна от НАТО, която предоставя пакет от 500 милиона евро в американски оръжейни системи (включително компоненти и ракети Patriot)“.

Нидерландският министър на отбраната отбеляза, че тези оръжия са от съществено значение за украинските войници, които отблъскват руски атаки на фронтовата линия, и са необходими, „за да може Украйна да противодейства на руската агресия, както и за останалата част от Европа“.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства съобщението:

„Чудесно е да видим, че Холандия поема водеща роля и финансира първия пакет американско военно оборудване за Украйна в рамките на инициативата на НАТО за списък с приоритетни изисквания за Украйна.“

