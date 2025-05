Новата руска мини-крилата ракета „Бандерол“ е разтревожила Украйна (СНИМКИ+ВИДЕО)

Русия рутинно атакува Украйна с орди от ирански дронове-камикадзе, големи хиперзвукови балистични ракети и дозвукови и свръхзвукови крилати ракети, изстрелвани от тромави стратегически бомбардировачи, пише 19FortyFive. Но публикации в социалните медии от 10 май показват, че украинската военна разузнавателна агенция ГУР има нова заплаха: крилата ракета със среден обсег, наречена С-8000 „Бандерол“, която е достатъчно малка, за да бъде изстреляна от руски бойни хеликоптери и бойни дронове „Орион“.

"Banderol" was recently shown to Medvedev at Kapustin Yar. https://t.co/1XB4l6MTWy pic.twitter.com/oFaDK8PIEP