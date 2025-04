Новото магическо трио

Историята помни някои магически триъгълника, оставили сериозна следа в света на Цар Футбол. От нидерландското трио Франк Рийкард, Марко ван Бастен и Рууд Гулит, през това на Фреди Бобич, Джовани Елбер и Красимир Балъков до звездния тризъбец на „Барселона“ Лионел Меси, Неймар и Луис Суарес. Има и редица други, разбира се, които не трябва да бъдат омаловажавани. По нищо обаче не отстъпва и новото такова, което отново ни отвежда в Каталуния.

Роберт Левандовски, Ламин Ямал и Рафиня правят чудеса с екипа на „Барселона“ и водят тима към требъл.

В сряда вечер те пометоха „Борусия“ (Дортмунд) с 4:0 в първи четвъртфинал от Шампионска лига. Отборът, воден от Ханзи Флик, няма поражение в 23 мача и живее в най-силния си период, касаещо началото на календарна година. Никога досега „Барса“ не е била толкова ударна. Доказва го и статистиката в турнира на богатите, където испанците имат 36 попадения в 10 мача. Това е най-високата средна стойност за гол средно на мач в Шампионска лига. Не само този сезон, а изобщо!

Raphinha and Robert Lewandowski have been 𝙪𝙣𝙨𝙩𝙤𝙥𝙥𝙖𝙗𝙡𝙚 for Barcelona this season 😮‍💨🔥 pic.twitter.com/s1G3UNXoUO

А за впечатляващото представяне сериозен принос имат точно те – новото звездно трио във футбола. През настоящата кампания Рафиня е осигурил дотук 50 попадения в 45 мача – 28 е реализирал сам, а за други 22 е подал.

Какво да кажем за Роберт Левандовски, който на 36 години се представя така, сякаш пред него има поне още десетилетие футбол. Полският таран вече има 40 гола през този сезон във всички турнири. Срещу „Борусия“, където мина част от кариерата му, вкара на два пъти и вече има 11 фатални за съперниците изстрела през кампанията. Прави го с трети различен отбор след престоите му в Мюнхен и Дортмунд. Излишно е да се казва, че е самотен в тази класация.

Третият ъгъл на тази коварна сглобка е едва на 17 години, но отдавна вече свикна да пише история сам. Ламин Ямал е спомогнал за представянето на своя тим с 14 гола и 18 асистенции. Изигра своя мач №20 в турнира на УЕФА, като никой на тази възраст не е имал толкова богат опит в надпреварата. Не му липсва и самочувствие.

23 - Barcelona have not lost any of their 23 games in 2025 in all competitions (W19 D4), the best unbeaten start in a single year in their history (2016 - G22 W19 D3). Unstoppable. pic.twitter.com/nws8bTfneP