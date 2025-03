Нощта на вратарите и „Кражбата на века“

Шампионската лига е традиционна арена на гладиатори, които вкарват гол след гол. Като Кристиано Роналдо и Лионел Меси, като Роберт Левандовски и Карим Бензема, като Ерлинг Холанд и Килиън Мбапе в последните години. Рядко, наистина доста рядко цялата вечер в турнира на милионерите се превръща в шоу на вратарите. На тези, чиито и най-малката грешка се гледа под лупа.

И ако през годините винаги сме смятали, че Бразилия ражда уникални шоумени с топка в крака, то има и един, чиито ръце са от 24-каратово злато. Заради представянето на Алисон легендата на „Ливърпул“ Джейми Каръгър определи победата над „Пари Сен Жермен“ като „Кражбата на века“. Какъв мач само! 27 удара към вратата на най-добрия отбор в Шампионската лига и Висшата лига до момента. И един единствен за „Ливърпул“, превърнат в гол от младока Харви Елиът, за когото това беше едва първо докосване на топката в 87-ата минута.

27 пъти играчите на ПСЖ стреляха, десет от тях – точно.

„Видяхме нещо невероятно – възкликна Каръгър. - ПСЖ игра невероятно. Може би това беше най-доброто представяне на Алисон, а 100 процента с екипа на „Ливърпул“. Играта му ще се помни години наред.“

„Поне три от ситуациите просто трябваше да са гол и не виждах как могат да бъдат спасени“, добави Тиери Анри, френската легенда на „Арсенал“.

Никога в елиминационен мач в Шампионската лига не е имало толкова голяма разлика при ударите – 27:2. С деветте парирани Алисон е №1 за „Ливърпул“ в турнира. Когато за последно „червените“ вдигнаха най-желаната купа, бразилецът направи фамозно спасяване срещу „Наполи“, което остави отбора в турнира.

За ПСЖ остана да проклина късмета си и ВАР. Гол на Хвича Кваратскелия през първото полувреме беше отменен за няколко милиметра засада – единствения случай, в който Алисон беше безпомощен. Французите излязоха от ерата на „Галактическите“ с Меси, Неймар и Мбапе, за да се превърнат в наистина симпатичен отбор. Сега обаче им трябва чудо на „Анфийлд“, за да не спрат пак на осминафинал.

A stellar display from AB1 🤩 Alisson Becker has been nominated for the #UCL Player of the Week award ⭐️

Алисон е в разцвета на силите си, но геройствата на „пенсионера“ Войчех Шчесни не спират. Полякът се завърна на стадион „Луж“, където през януари неговата „Барселона“ победи „Бенфика“ с 5:4, а критици се усъмниха във възможностите му заради грешки. Сега Шчесни направи рекорд! Полякът спаси осем удара на „Бенфика“, което е най-добро представяне на вратар на каталунците в Шампионската лига, когато отборът не е допуснал гол. При това още в началото на мача съотборникът му Пау Кубарси получи червен картон за нарушение срещу откъснал се съперник. Шчесни парира виртуозно последвалия удар. „Барса“ наистина трябва да се радва на вратаря си, който излезе от пенсия през лятото, за да замести Марк-Андре тер Щеген, но и на Рафиня. Бразилецът отбеляза след една от малкото грешки на португалците за ключовото 1:0. Треньорът Ханзи Флик подобри рекорд в Шампионската лига, използвайки 16 тийнейджъри, които не са навършили 18 години. И по този начин задмина Луис ван Гаал и неговият „Аякс“, който с 15 „деца“ спечели турнира през 1995-а.

7 - Wojciech Szczesny 🇵🇱 has made eight saves against #Benfica, a record for any @FCBarcelona goalkeeper without conceding a goal in a single @ChampionsLeague game since at least the 2003/04 season. Bolt. pic.twitter.com/uDj4YWVTY9