Столът на Аморим се клати, вече има трима фаворити за поста му

Манчестър Юнайтед не успява да се върне към славните си постижения от миналото въпреки идването на младия наставник Рубен Аморим, който пристигна на "Олд Трафорд" с големи очаквания, но подобно на предшествениците си, засега не се справя много добре и отборът записва разочароващи резултати.

Медиите на Острова вече пишат, че клубът обмисля варианти, ако Аморим бъде уволнен, а в надпреварата за поста му са Юлен Лопетеги и Йоаким Льов, който дълго време беше селекционер на Германия. Третият кандидат е Масимилиано Алегри, който беше свързван с Манчестър Юнайтед, докато беше на резервната скамейка на Ювентус, но италианецът има най-малък шанс да стане мениджър на "червените дяволи" заради дефанзивния му стил на игра, с който Юнайтед трудно би оцелял във Висшата лига.

