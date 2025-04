Огнен ад край Йерусалим: МВнР с важно предупреждение към българите в Израел (ВИДЕО)

Ситуационният център на Министерството на външните работи предупреди българите в Израел и тръгналите натам да избягват пътувания до Йерусалим заради разразили се опасни пожари в района.

Положението е станало толкова лошо, че Израел помоли Гърция, Хърватия, Италия, България и Кипър да изпратят помощ за гасенето им.

Заради огнената стихия вече са евакуирани няколко общини, а основаната магистрала до Тел Авив е блокирана. Израелската обществена радио- и телевизионна компания KAN съобщи за бушуващ пожар в района на гората Ещаол между Йерусалим и Тел Авив, а държавата поиска международна помощ. Все още няма информация за пострадали при пожарите, но хората изоставяха автомобилите си на главните пътища и бягаха панически. Високите температури и силният вятър са допринесли пожарите в гористите райони да се разпространят още бързо от очакваното.

Съобщението на МВнР

МВнР информира, че в следобедните часове на 30.04.2025 г., пожари са обхванали околностите на Йерусалим. Службата за пожарна безопасност на Израел е обявила обща мобилизация. Евакуирани са 5 населени места. Организирана е спасителна операция, като пътищата в района на пожара са блокирани, включително основната магистрала на Израел, свързваща Тел Авив и Йерусалим.

Във връзка с горното МВнР призовава българските граждани, намиращи се в близост до засегнатите райони, за особена бдителност и стриктно спазване на препоръките на местните власти: (https://www.oref.org.il/eng/emergencies/fires-storms). Следва да се избягват пътувания до и в близост до Йерусалим и в района на пожарите, както и да бъде отчетено, че магистрали 1 и 3 са временно затворени.

При необходимост българските граждани могат да се обръщат към Посолството на Република България в Тел Авив – [email protected] и спешните телефонни номера - +972 54 595 4379; +972 547640089.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция „Ситуационен център“: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: [email protected].



Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката „Пътувам за…” на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo.

🇮🇱WILDFIRES NEAR JERUSALEM SPREAD FAST — ISRAEL CALLS FOR BACKUP



Massive brushfires are blazing again outside Jerusalem — and it’s gotten so bad, Israel just asked Greece, Croatia, Italy, Bulgaria, and Cyprus to send help putting them out.



The fires erupted (again) Wednesday… pic.twitter.com/a2yNR2vcTo