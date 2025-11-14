Орбан: Много страни смятат, че войната е по-добра от мира

Още по темата: Орбан: Християните не трябва да се избиват взаимно в Европа 12.11.2025 11:27

Унгария е единствената европейска държава, която е запазила дипломатическите канали отворени за руснаците

Много страни смятат, че войната е по-добра от мира. Правейки това, те поемат огромен риск, тласкайки Европа в тази война стъпка по стъпка. Те предоставят оръжия, пари, технологии, а дневният ред е дали да се осигурят войници и ако да, как. Това каза унгарският премиер Виктор Орбан по време на участие в сутрешното предаване на Радио Кошут.

Орбан подчерта, че европейците трябва да „пренаредят шахматната дъска“, да се обърнат и да се насочат към мир, вместо към война, в противен случай ще внесат война в Европа, ще изнесат пари и ще съсипят европейската икономика.

„Те искат да теглят заеми, така че дори ще задлъжнеят цяла Европа. Дори нашите деца и внуци ще понесат последствията от тази погрешна, лоша военна политика“, каза той, добавяйки, че затова се бори „толкова яростно“, за да намери съюзници, които да „отклонят европейците от пътя на войната“.

Относно възможностите на Унгария да помогне за прекратяване на руско-украинската война, премиерът заяви, че не иска да говори за подробности, тъй като подготовката за голяма среща на върха за мир в Будапеща е в ход.

Той подчерта, че Унгария е единствената европейска държава, която е запазила дипломатическите канали отворени за руснаците, а той е единственият премиер в Европа, който е в състояние, а понякога и иска, да говори с руския президент, когато е необходимо. Той нарече това много важна способност по отношение на подготовката за мир.

„Инвестирах години от живота си, за да гарантирам, че руско-унгарските отношения, въпреки лошия исторически контекст, са разумни и полезни и за двете страни, особено за унгарците“, каза той, добавяйки, че тази инвестирана енергия сега се отплаща във военна ситуация.

Виктор Орбан каза, че правителството е имало две бойни полета по отношение на разходите за отбрана досега, едното е бившето американско правителство, а другото е светът на брюкселските бюрократи.

„Консолидирахме американската фронтова линия“, но брюкселската фронтова линия е отворена, където все още има битка, която трябва да се води”, добави още Орбан.