Патриарх Кирил с обяснение защо съществува църквата (ВИДЕО)

Църквата съществува, за да ни напомня за едно друго цивилизационно развитие, насочено не към земното, а към духовното състояние. Това каза руският патриарх Кирил в проповедта си след края на Великденската служба.

„Може би църквата съществува точно поради тази причина, за да ни напомня за това друго цивилизационно развитие. Не само за да бъдем по-далеч от всеки друг, по-силни от всеки друг, за да имаме повече от другите, но за да придобием това съкровище, което никоя листна въшка не може да унищожи, което нищо земно не може да купи. Съкровище, което ние наричаме състояние на човешката душа. И нека Бог да даде по Божията благодат това състояние, което, общо взето, идва при човека в Царството небесно, да бъде с нас и че в съответствие със състоянието на духа извършваме и нашата земна човешка помощ“, каза той.

Russian President Vladimir Putin attended an Easter service led by Patriarch Kirill at Russia's main Christ the Saviour Cathedral in central Moscow. Easter is Christianity's most important holiday, which symbolises the resurrection of Jesus Christ. #Russia #Putin #Easter pic.twitter.com/XQQGICKIzh

Предстоятелят на Руската православна църква добави, че грижата за другите служи като средство за приближаване на живота към различен цивилизационен път.

"Както беше казано чудесно, не прави никому зло и не се отнасяй с другите така, както не искаш да се отнасят с теб. Ако хората се придържаха към тази празнична заповед, тогава животът щеше да е съвсем различен, и семеен, и социален, и дори междудържавен. Хората щяха да живеят в друга цивилизация, стремейки се не само към материално образование, но и към извисяване на духа", уточни той.

„Нека Господ закриля всички нас със своята сила и благодат. Още веднъж сърдечно поздравявам всички вас с празника Възкресение Христово. Христос Воскресе!“ завърши проповедта си патриархът.

На среднощното пасхално богослужение присъства и президентът на Русия Владимир Путин. То се проведе в Храмът на Христос Спасител - най-голямата катедрала на Руската православна църква.

„Великият празник Великден ни дава любов и надежда, вяра в доброто и справедливостта, обединява ни около вечните духовни и нравствени идеали. В дните на великденските тържества искам да отбележа с дълбоко задоволство, че днес, както винаги, Руската православна църква и другите християнски деноминации играят голяма, вдъхновяваща роля в укрепването на социалната хармония и взаимното разбирателство между хората, възпитанието на подрастващото поколение и укрепването на семейните ценности“, заяви Путин в поздравления към руския народ, публикувани на уебсайта на Кремъл.

Президентът отбеляза, че усилията на религиозните организации, насочени към подкрепа на защитниците на Отечеството и техните близки и реализиране на популярни патриотични, благотворителни и образователни инициативи, заслужават най-искрено признание.

Той също пожела на православните християни и на всички руснаци щастие и всичко най-добро.

Само два пъти Путин е присъствал на пасхално богослужение извън Москва - през 2000 и през 2003 г.

Президентът на Русия участва и в шествието с кръста, носейки червена великденска свещ.

В "Христос Спасител" е бил донесен и Благодатният огън от Йерусалим.

BREAKING: After calling for a ceasefire in Ukraine, Putin attends an Orthodox Easter service in Moscow, where he can be seen chanting, “Truly He is Risen!” in response to Patriarch Kirill. pic.twitter.com/pTi1Wtmuxp