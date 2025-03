Пийт Хегсет: Джеф Голдбърг никога не е виждал военен план

Министърът на отбраната Пийт Хегсет отговори светкавично на новата статия в The Atlantic, която включва още съобщения от чата в Signal за военните удари в Йемен. В публикация в X той отново повтори, че не е споделено нищо „класифицирано“.

"Нека да бъда ясен. "Атлантик" публикува така наречени военни "планове" и в тези "планове" няма: Никакви имена. Никави цели. Никакви места. Никакви поделения. Никакви маршрути. Никакви методи и никаква класифицирана информация", заяви шефът на Пентагона.

"Това доказва само едно нещо: Джеф Голдбърг никога не е виждал военен план или "план за атака" (както той сега го нарича)", публикува Хегсет. „Ще продължим да вършим работата си, докато медиите правят това, което умеят най-добре: разпространяват измами.“

So, let’s me get this straight. The Atlantic released the so-called “war plans” and those “plans” include: No names. No targets. No locations. No units. No routes. No sources. No methods. And no classified information.



Those are some really shitty war plans.



This only proves…