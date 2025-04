Пожар в рафинерията на "Роснефт" (ВИДЕО)

Петролна рафинерия в Комсомолск на Амур, в руския Далечен изток, на петролния гигант "Роснефт", се е запалила, съобщават руски медии.

Russia: Fire at the oil refinery in Komsomolsk-on-Amur. Preliminary, the refinery column caught fire at the height of about 50 meters. The area of the fire is approximately 300 square meters https://t.co/v5XK5aKsZZ pic.twitter.com/EARXVcavvP — Liveuamap (@Liveuamap) April 10, 2025

Аварийните служби са овладели пожара.

Something is burning in Russia again.



An oil refinery in Komsomolsk-on-Amur caught fire for unknown reasons.



The distance to Ukraine is over 6,500 kilometers. pic.twitter.com/DZIRHZ9Oh1 — Saint Javelin (@saintjavelin) April 10, 2025

Няма пострадали.

Komsomolsk-on-Amur, Russia

🔥💨 Fire at oil refinery in Komsomolsk-on-Amur!!! The column of a technological installation is burning at a height of 50 meters. The area of the fire is about 300 square meters. pic.twitter.com/FANZ6TwDLq — LX (@LXSummer1) April 10, 2025

Представител на местните служби за спешна помощ заяви, че няма информация каква е била причината за пожара.