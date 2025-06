Поне 65 души са ранени в Израел от ирански ракети, над 20 са били насочени към големи градове

Най-малко 65 души са ранени при последния ирански ракетен обстрел в четвъртък сутринта, включително трима в тежко състояние, съобщи Националната служба за спешни случаи на Израел (MDA).

От там уточняват, че 18 души от тях са пострадали, докато са бягали към бункери.

Според израелската обществена телевизия KAN, около 20-30 ирански ракети са били насочени към централните градове на Израел, включително Тел Авив, Рамат Ган и Холон, както и към болница "Сорока" в южния град Беер Шева.

Иранската държавна информационна агенция IRNA твърди, че ракетите са били насочени към щаба на израелската армия и разузнавателната служба близо до болница "Сорока" и че взривната вълна е причинила щети в съоръжението, предава Anadolu Agency.

