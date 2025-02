Почина Ага Хан, филантроп и лидер на мюсюлманите Исмаили

Ага Хан, духовният водач на мюсюлманите Исмаили по света, който наля милиарди долари в огромна мрежа за бизнес развитие, почина на 88-годишна възраст, съобщава Financial Times.

„Негово височество принц Карим Ал-Хусаини, Ага Хан IV, 49-ти наследствен имам на шиитските исмаилски мюсюлмани почина мирно в Лисабон на 4 февруари 2025 г., на 88 години, заобиколен от семейството си“, се казва в изявление на Aga Khan Development Network.

