Почина Виктор Антонов, един от създателите на Half-Life 2, Dishonored и други световноизвестни видео игри

Българският художествен редактор, дизайнер и писател Виктор Антонов, работил по световноизвестни видео игри като Half-Life 2 и Dishonored, почина вчера на 52-годишна възраст.

Антонов е най-известен със своята работа по една от най-известните видео игри на всички времена Half-Life 2, в която той отговаря за цялата визуална атмосфера. Поради това “Сити 17”, в който се развива действието, всъщност е вдъхновен от София, неговия роден град. Освен надписи на български, в него се виждат и панелни блокове.

След работата си с Valve, Антонов отваря свое студио и работи по други игри, постигнали световен успех като например “Dark Messiah of Might and Magic” и “Dishonored”. Работил е и като консултант на DOOM от 2016 година, както и Fallout 4.

Новината за смъртта му се разпространи от негови колеги в индустрията, като много от водещите дизайнери и собственици на най-известните студиа изразиха своите съболезнования и споделиха спомените си с Антонов.

Мир на праха му!