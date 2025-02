Почина певицата, изпяла Killing me softly

Почина певицата, изпяла оригиналния вариант на хита "Killing me softly". Роберта Флак е издъхнала на 88 години в дома си, съобщиха нейните близки. В последните години изпълнителката страдаше от рядко неврологично заболяване.

"Една от най-добрите звукозаписни изпълнителки на 70-те години на миналия век почина в понеделник, заобиколена от семейството си", заяви нейният публицист Илейн Шок в изявление.

Флак стана известна първо с песента "The First Time I Ever Saw Your Face". Парчето оглавява американските класации през 1972 г. и Флак е наградена с Грами.

На следващата година тя взима желаната награда за рекорд на годината на Грами за втори път с песента "Killing Me Softly".