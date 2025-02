Пратеникът на Тръмп в Украйна Кийт Келог отмени пресконференцията си след срещата със Зеленски (ВИДЕО)

Американският пратеник Кийт Келог отмени пресконференцията си след срещата с президента на Украйна Володимир Зеленски в Киев.

Келог няма да отговаря на въпроси от пресата, казаха украински служители, и ще се появи само за фото разговор и протоколно ръкостискане.

Тридневното посещение на Келог в Киев дойде, когато Доналд Тръмп обвини Зеленски, че е „диктатор“ и заяви, че той сам е отговорен за войната в страната му. В сряда Зеленски предположи, че Тръмп живее в руски „балон за дезинформация“.

Един високопоставен украински източник описа Зеленски като ангажиран и „силно мотивиран“.

Той каза, че не е ясно дали Келог ще приеме поканата на президента да посетят заедно фронтовата линия. Келог трябва да напусне Киев в петък вечерта.

Попитан какво мисли Зеленски за забележката, че е диктатор, един помощник се усмихна и си тръгна.

