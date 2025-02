Отличието е за заслуги в областта на културата

На официална церемония известният културолог, изкуствовед, журналист и университетски преподавател проф. Любомир Стойков получи орден-огърлие „Св. Св. Кирил и Методий“.

В своето специално послание до медиите проф. Стойков изтъкна: „Ден като днешният е сред най-важните в моя живот. Съзнавам и се вълнувам неимоверно от получаването на тази наистина голяма награда – още повече, че този орден носи името на равноапостолите Св. св. Кирил и Методий, създатели на нашата азбука и родоначалници на писмеността ни. Щастлив съм, че дългогодишните ми усилия в сферата на културата, науката, изкуството, журналистиката и образованието са забелязани и оценени по достойнство. Приемам това толкова високо държавно отличие и като признание на ролята и значението на медийната и визуалната култура, публичната комуникация, естетиката, дизайна и стила – приоритетните сфери на моите научни изследвания, анализи, университетска и журналистическа дейност. Благодаря на президента на Република България г-н Румен Радев, на българското правителство, на министерството на културата и специално на инициативния комитет, направил предложението за награждаването ми. Посвещавам тоз приз на моето семейство и на моите студенти. Благодаря на всички мои учители, колеги, приятели и съмишленици, които ме подкрепяха и вдъхновяваха през годините! Културата е такова единство на традиции, ценности и символи, което гарантира оцеляването и прогреса ни като нация и общество. Тя ни е съхранила през вековете, но и ние трябва да я опазим от набезите на бездуховността, кича, фалша и профанацията. Защото не само ние градим културата, но и културата гради нас! Благодаря още веднъж за оказаната ми чест!“.

На специална церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 президентът Румен Радев връчи Орден „Стара планина“ (първа степен) на проф. Кирил Топалов – за изключително големи заслуги в областта на науката и обществената дейност, и на Георги Йорданов, който обаче отсъстваше поради здравословни причини, за изключително големи заслуги в областта на българската култура и изкуство.

Орден „Св. св. Кирил и Методий“ за особено значими заслуги в областта на културата и изкуството беше връчен на проф. д.н. Любомир Стойков – културолог, изкуствовед и университетски преподавател, на актьора Васил Банов (той отсъстваше поради здравословни причини) и на музиканта Людмил Ангелов.

В словото си за наградените представители на българския културен елит президентът Румен Радев подчерта: „Техните безспорни постижения са олицетворение на силата на българския дух, интелект и талант, обединени в една цел – развитието ни като модерна европейска държава, с богата култура и традиции, с висок интелектуален и творчески потенциал“.

„Гордеем се с вашите постижения, които задават нови, високи стандарти и допринасят за напредъка на родината ни, за прославата ѝ, далеч отвъд нейните граници, и са важен български принос в областите на вашата творческа и приложна дейност. Приемете моите поздравления и за това, че с вашия талант и постижения не само се утвърдихте като неотменима част от българската духовна мощ, но вложихте воля и енергия за така важното духовно единение на нацията. Успяхте да вдъхновите множество последователи и най-важното – да превърнете в своя мисия изграждането на знаещи, можещи и духовно богати млади хора, които да продължат вашето дело в името на България“, каза още президентът Радев.

На церемонията присъстваха вицепрезидентът Илияна Йотова, министърът на културата Мариан Бачев, секретари и съветници, близки и гости на наградените и представители на медиите.

Както отбелязва Българската телеграфна агенция, орден „Стара планина“ и орден „Св.св. Кирил и Методий“ са две от най-големите държавни награди в България.

Орден „Стара планина“ е най-високото държавно отличие, с което се награждават български граждани - държавни глави и ръководители на правителства, министри, политици, обществени дейци, културни дейци, военни лица и представители на духовенството, които имат изключително големи заслуги към Република България. С орден „Стара планина“ се награждават и чужди граждани - държавни глави и ръководители на правителства, министри, политици, общественици и културни дейци, които имат изключително големи заслуги за двустранните отношения с Република България и за развитието на международното сътрудничество, укрепването на сигурността и мира между народите, както и за защита на правата и свободата на човека.

С орден „Св. св. Кирил и Методий“ се награждават български и чужди граждани, които имат значим принос за развитието на културата, изкуството, образованието и науката. Орденът има следните степени: огърлие, първа степен - златен с оранжева лента, втора степен - сребърен с оранжева лента. С орден „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие се награждават лица с особено значими заслуги за развитието на културата, изкуството и науката. С орден „Св. св. Кирил и Методий“ - първа степен се награждават лица с големи заслуги в областта на културата, изкуството, образованието и науката. Орден „Св. св. Кирил и Методий“ - втора степен се връчва на дейци на образованието, културата и читалищното дело.

Проф. д.н. Любомир Стойков е професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в УНСС и в Националната художествена академия. Автор е на 20 научни и публицистични книги, сред които „Медии и култура“, „Публична комуникация и медиаморфози“, „Управление на връзките с обществеността“, „Ефективна бизнес комуникация“, „Теория на модата“, „100 срещи с мен“, „Световната мода“, „Фирмена култура и комуникация“, „Калинография“ и др. Създател е на телевизионната модна журналистика в България, автор и водещ е на популярни ТВ предавания за стил и моден дизайн. Създател на Българската академична асоциация за комуникации, председател на Академията за мода и член на Съюза на учените в България, на Съюза на българските журналисти и на Съюза на българските художници. Член е също на Метрополитън мюзиъм (Ню Йорк),Американското дружество за връзки с обществеността (PRSA), European Communication Research and Education Association (ECREA) и International Association for Media and Communication Research (IAMCR).

За дейността си е награждаван многократно и е носител на Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента за цялостен принос към развитието на журналистиката, на Факултета по журналистика и масова комуникация и на катедра „История и теория на журналистиката“ – от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Почетния знак на президента на Република България за значим принос към българската култура, наука и образование, Почетния плакет за принос към изграждането на ценности в българската младеж – от Министерството на младежта и спорта, „Златен век“ – звезда, за значим принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод Деня на народните будители – от Министерство на културата, „Златно перо“ на Съюза на българските журналисти и др.