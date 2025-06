Проф. Любомир Стойков с книга, разкриваща непознати факти за стила на диктаторите (СНИМКИ)

Премиерата бе уважена от артистичния, научен и културен елит

В галерия „Академия“ на Националната художествената академия се състоя премиерата на книгата на известния наш учен, изкуствовед и медиен експерт проф. д. н. Любомир Стойков „Стилът на диктаторите: Хитлер, Мусолини, Сталин“. Събитието предизвика изключителен интерес и бе уважено от артистичния, академичния и културен елит на страната. Уникалното произведение бе представено от ректора на НХА проф. Георги Янков и рецензентите проф. д. изк. Чавдар Попов и проф. д-р Яна Костадинова.

Главната идея и основен мотив на този труд е комплексно да анализира и диагностицира визуалния стил на тоталитарните лидери и да открие пресечните точки между техните персонални своеобразия и тираничните им режими. Водеща цел е да се разкрият и обяснят сходствата, различията и особеностите в индивидуалния стил на Хитлер, Мусолини и Сталин, в т.ч. и чрез изясняване на връзката между характера им, възгледите им и техните лидерски статус символи.

Подходът към стиловия анализ на Хитлер, Мусолини и Сталин е почти изцяло симетричен. Потърсена е генеалогията на визуалната им култура и естетическия вкус; откроени са дисонансите между всекидневното и униформеното им облекло; коментирана е връзката между съответната идеология и доктрина, от една страна, и особеностите на външността на диктаторите, и на дизайна на военните им дрехи и допълнения, от друга страна. Също така са разкрити зависимостите между свръхегото, мегаломанията и фанатизма на тираните и маниера им на обличане.

Засегната е, макар и по-бегло, темата за отношението на тоталитарните режими към модата, модната индустрия (респ. крайната идеологизация на модния дизайн и лишаването от право на свободен избор на външността), както и хранителните навици на Адолф Хитлер, Бенито Мусолини и Йосиф Сталин. В анализите е използвана смесената, интердисциплинарна и хибридна методика. В нея се миксират имиджовият и комуникационният, културологичният и политологичният, естетическият и психологичният подход.

Авторовото убеждение е, че визуалният диктаторски стил с присъщия му материален и символен реквизит трябва да бъде перманентен обект на анализаторски и научен интерес, тъй като той индикира ключови и структурни характеристики на един или друг обществен строй, тираничен, авторитарен или тоталитарен режим. Визуалното изразява вътрешното, макар и опосредствено, а вътрешното резонира върху визуалното, но пречупено през различни социални инструменти и личностни филтри. Стилът на живеене на хората, притежаващи власт подпомага същата тази власт (по Пиер Бурдийо) и затова е толкова важно политическият и лидерският стил да бъде интерпретиран и чрез средствата на емпиричната културология, имиджмейкърството, теорията на модата и политическия лайфстайл.

Всекидневният живот на диктаторите все още не е добре анализирана сфера, което пък не позволява цялостното и истинното тълкуване на тоталитарния феномен, при това най-вече в неговата персонализация. Чрез допълването на знанието за битието на политическите тирани, в т.ч. за тяхната всекидневна култура, начин на обличане, на развличане, на хранене и пр. не само се изяснява по-добре крещящото противоречие между имиджа и репутацията им, но и се оценява по-надеждно връзката между личност и власт, лидер и общество, идеология и социална манипулация, харизма и политически кич.

Проф. Георги Янков - ректор на Националната художествена академия, отбеляза: „Книгата е много ценна. Някои от нещата ние сме чували, чели и сме виждали откъслечно, но така систематизирани, прегледно описани и анализирани се случва за първи път — смея да кажа, не само тук в България, а и в световната практика, доколкото аз съм запознат!“.

Проф. д-р Яна Костадинова - ръководител на катедра „Моден дизайн“ в НХА и рецензент на книгата, сподели: „Книгата на проф. Стойков е увлекателна и завладяваща, защото той с обективността на журналист, прецизността на историограф и погледа на моден експерт анализира стила на обличане на Хитлер, Мусолини и Сталин.“

Проф. д. изк. Чавдар Попов – рецензент на книгата, изтъкна: „Впечатлява умението на проф. Любомир Стойков да очертава преплитането на личностното начало и фасадната демагогия. Книгата ще заинтригува не само историци и културолози, но и читателите, които се интересуват от тоталитаризма.“

Г-н Христо Дурчев – собственик на компания „Балкантел“ и меценат, посочи: „През дългия житейски път, през който сме призвани да пътуваме, на някои от нас ни се налага да колекционираме бисери. За някои, преди всичко става дума за материални бисери – ценности, а за други това са бисери, които представляват необикновени приятели, характери и магнетични персони. Един от тези бисери е моят приятел проф. Любомир Стойков. Иска ми се тази книга да ни подтикне да разсъждаваме върху фундаментални въпроси, свързани с нашата цивилизация и главно накъде отива тя. Произведението на проф. Стойков е писано с дух. Тоталитаристите и диктаторите са тема, която води до много горчивини, но тенденциите от миналото продължават и сега.“

"Представата за демоните в историята е крайна и противоречива като същността им – гротескна и кичозна, но и респектираща, и ужасяваща. Стилът на диктаторите помага за техния възход, но и допринася за тяхното падение – морално и физическо. Този стил не умира, а се възпроизвежда периодично и затова трябва да бъде демаскиран и диагностициран. Опитахме се да направим тъкмо това“, каза проф. Любомир Стойков.

Сред гостите на премиерата бяха Евтим Милошев, адр. Биляна Тончева, Красимир Дачев, проф. Светлозар Кирилов, проф. Майа Богданова, проф. Мариела Гемишева, проф. Николай Михайлов, проф. Йорданка Узунова, доц. Мария Николова, доц. Мария Попова, доц. Васил Колев, доц. Александър Гиргинов, Мария Георгиева, Евгения Живкова, Бояна Шарлопова, както и много студенти, дипломанти и докторанти на проф. Стойков от НХА, СУ „Св. Кл. Охридски“ и УНСС.

Проф. д.н. Любомир Стойков е български учен, университетски преподавател, изкуствовед и медиен анализатор. Автор е на 20 научни и публицистични книги, сред които „Медии и култура“, „Публична комуникация и медиаморфози“, „Управление на връзките с обществеността“, „Ефективна бизнес комуникация“, „Теория на модата“, „100 срещи с мен“, „Световната мода“, „Фирмена култура и комуникация“, „Калинография“, „Facebook комуникация“ и др. Създател е на телевизионната модна журналистика в България, автор и водещ е на популярни ТВ предавания за стил и моден дизайн. Създател на Българската академична асоциация за комуникации, председател на Академията за мода и член на Съюза на учените в България, на Съюза на българските журналисти и на Съюза на българските художници. Член е също на Метрополитън мюзиъм (Ню Йорк), Американското дружество за връзки с обществеността (PRSA), European Communication Research and Education Association (ECREA) и International Association for Media and Communication Research (IAMCR).

Носител е на орден "Св. св. Кирил и Методий" – огърлие, за особено значими заслуги към културата, на Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента за цялостен принос към развитието на журналистиката и на Факултета по журналистика и масова комуникация – от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Удостоен е с Почетния знак на президента на Република България за значим принос към българската култура, наука и образование, с Почетния плакет за принос към изграждането на ценности в българската младеж – от Министерството на младежта и спорта, със „Златен век“ – звезда, за значим принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод Деня на народните будители – от Министерство на културата, „Златно перо“ на Съюза на българските журналисти и др.

По случай 70-та годишнина на проф. Любомир Стойков Софийския университет издаде в негова чест сборника „Медийна култура и комуникация“.