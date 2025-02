Публикуваха последните снимки на Джийн Хекман, направени са 11 месеца преди смъртта му

Едни от последните снимки на носителя на "Оскар" Джийн Хекман и съпругата му Бетси Аракава бяха показани в социалните мрежи часове, след като и двамата бяха намерени мъртви в дома им в Санта Фе.

Емблематичният 95-годишен холивудски актьор и съпругата му бяха открити в имота им в сряда, на 26 февруари, съобщи Santa Fe New Mexican, цитирайки шерифа на окръга Адан Мендоса. Шерифът потвърди пред изданието, че двойката е починала, също и кучето им.

Двамата бяха заснети за последен път заедно на 28 март 2024 г., когато Хекман беше видян да държи за ръката на жена си, докато обядваха заедно в ресторант "Pappadeaux Seafood Kitchen" в Санта Фе, Ню Мексико, където актьорът живееше от 80-те години на миналия век. На тях актьорът изглежда изключително отслабнал.

