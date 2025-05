Над 150 души са загинали при катастрофалните наводнения в Нигерия (ВИДЕО)

Най-малко 151 души са загиналите при наводненията, причинени от проливни дъждове в северната част на Централна Нигерия, предаде Асошиейтед прес.

Повече от 3000 души бяха принудени да напуснат домовете си при наводнението в град Моква в щата Нигер, на 300 км западно от Абуджа, столицата на най-голямата по население африканска страна, каза говорител на регионалната агенция за борба с бедствия и аварии. "През вчерашния ден са засегнати най-малко 500 домакинства в три общини", допълни той, предаде БТА

Северна Нигерия е обхваната от продължителна суша, която се влошава от климатичните промени. През краткия дъждовен сезон се наблюдават интензивни валежи, които често водят до сериозни наводнения.

Death toll from devastating Nigerian floods up to 175 people, Flooding was made worse by collapse of nearby dam



In all this the Nigerian president lives in the UK and rules via correspondence



