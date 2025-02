Путин: Войниците ни се борят за мира и бъдещето на нашия народ (ВИДЕО)

Руският президент Владимир Путин похвали войниците, които се бият във войната на Москва в Украйна в навечерието на нейната трета годишнина.

В специално съобщение, публикувано в неделя, Путин каза, че руските войски са "главните герои на Деня на защитника на отечеството", препратка към руския официален празник, който почита постиженията на военните сили на страната.

"Специални поздравления към нашите войници и офицери, участници в специалната военна операция. Днес, рискувайки живота си и проявявайки смелост, те решително защитават своята родина, националните интереси и бъдещето на Русия", каза Путин във видеото си.

Русия последователно нарича войната си в Украйна „специална военна операция“ от началото й на 24 февруари 2022 г., като направи термини като „война“ незаконни и подлежащи на арест.

„Именно вие сте главните герои на Деня на защитника на Отечеството, който празнува цялата ни страна“, добави той.

Путин също използва празничното си послание, за да обещае по-голяма подкрепа за военния персонал и нови оръжия и оборудване за руските сили.

„Днес, когато светът се променя стремително, нашият стратегически курс за укрепване и развитие на въоръжените сили остава непроменен“, каза той.

„Ние ще продължим да изграждаме бойния потенциал на армията и флота и тяхната боеспособност като съществена част от сигурността на Русия, която гарантира нейното суверенно настояще и бъдеще и нейното последователно развитие."

Путин също така връчи медали на войници, които са се сражавали в Украйна, като каза, че те се борят за "мира и бъдещето на нашия народ".

Денят на защитника на отечеството е бивш съветски празник, празнуван също в Туркменистан, Беларус, Киргизстан, Казахстан и Таджикистан и за първи път е отбелязан в Русия през 1919 г. Украйна също честваше деня, но премахна празника през 1992 г.

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна започна отчасти от руска територия и отчасти от Беларус. Почти 4 милиона души са били вътрешно разселени в Украйна, а повече от 6 милиона бежанци са регистрирани в световен мащаб.

