Index: Как руски шпионин проникна във вътрешния кръг на Зеленски

Улица „Красноармейска“, 12 в Москва е затворен офис комплекс, централата на международна шпионска мрежа, проникнала чак до украинския президент Володимир Зеленски, пише хърватското издание Index. Операцията се ръководи от Владимир Сивкович, бизнесмен, който някога е бил заместник-директор на украинския Съвет за национална сигурност.

Той бяга от Киев преди десет години по обвинение, че е наредил убийството на близо сто проевропейски протестиращи, които свалиха прокремълския режим през 2014 г. Днес той работи за ФСБ, руската разузнавателна агенция, която наследи съветското КГБ, и се твърди, че е създал мрежа от руски агенти, работещи в Украйна, Обединеното кралство и САЩ, за да върнат Киев обратно под контрола на Кремъл.

Един от тези агенти е съден за държавна измяна в Киев. Олег Кулинич имаше звездна кариера в службата за държавна сигурност на СБУ на Украйна, издигайки се до старши командир и след това доверен помощник на председателя на политическата партия на Зеленски.

"Кулинич беше най-уважаваният руски агент в Украйна. Той може да бъде сравнен с Ким Филби, който унищожи MI6 отвътре. Неговата позиция му даде достъп до жизненоважна отбранителна информация", каза високопоставен служител на украинското контраразузнаване.

Нови подробности за голямата диверсия

Подробности за случая са разкрити от The Sunday Times въз основа на съобщения от американски източник, документи, иззети от компютри в Москва, интервюта с бивши украински служители, доклади за лобиране, подадени в Министерството на правосъдието на САЩ, и информация, разкрита в процеса за държавна измяна.

Тези доказателства предполагат, че руски агенти са успели да получат изключително чувствителна консултантска роля по време на президентската кампания на Зеленски и след това да доведат Кулинич на поста ръководител на кримския клон на СБУ. Това му даде идеална позиция да наблюдава подготовката на Украйна за евентуална руска инвазия – и да ги подкопава.

Среща с американски адвокат

Един пролетен ден през април 2018 г. американски адвокат във Виена се срещна с двама VIP клиенти. Описван като хитър и убедителен, Маркъс Коен беше точно това, което Владимир Сивкович търсеше. Той се беше свързал с него година по-рано с молба, която изглеждаше легитимна. Коен трябваше да събере информация от американската полиция за разследвания за корупция и пране на пари срещу водещия шпионин и неговите сътрудници в Москва, като част от опит за постигане на споразумение за признаване на вината и избягване на съдебно преследване.

И все пак, докато списъкът с клиентите му нараства, някои от адвокатската кантора на Коен започват да подозират, че той всъщност незаконно събира компрометираща информация. Тези подозрения не бяха доказани, но Коен напусна компанията.

През август 2018 г. Коен се срещна отново със Сивкович и Кулинич във Виена. Коен току-що беше получил доклад за главния антикорупционен прокурор на Украйна, чиято упоритост затрудняваше Кремъл да си купи влияние в Украйна.

Сивкович беше водещ офицер от разузнаването, но и генерал от резерва на КГБ. Две години по-късно украинският прокурор беше принуден да подаде оставка. По-късно украинските агенти откриха още 15 файла за него в компютър на ФСБ, до които успяха да получат достъп в Москва. Сивкович е платил на Коен поне 300 000 долара през 2019 г.

По време на президентската си кампания през 2019 г. Зеленски обеща да изчисти корупцията и да сключи мир с Владимир Путин след петгодишната война в Донбас. Разви се ожесточена борба за власт с настоящия президент Петро Порошенко.

Коен обиколи Киев, предлагайки безплатно лобиране. Той познаваше някого, за когото смяташе, че може да помогне, и представи Кулинич на сътрудниците на Зеленски като политически експерт, който ще работи безвъзмездно по кампанията. Кулинич беше съветник на редица министри и заемаше висока позиция в националната агенция за ядрена енергия, което помогна за повишаване на доверието в него. И двамата се озоваха в предизборния щаб, работейки по изборите на Зеленски и работейки в мрежа във Вашингтон.

Зеленски награждава Кулинич

Коен наема лобисти и консултанти по сигурността от името на кампанията. Всъщност те са били платени от Сивкович в Москва чрез фиктивни фирми, обясниха адвокатите на Кулинич, твърдейки, че това е част от законната му дейност като политически съветник.

След като Зеленски спечели съкрушително изборите през април 2019 г., той назначи своя ръководител на кампанията и приятел от детинство Иван Баканов за ръководител на разузнавателната служба на СБУ. През 2020 г. Кулинич получи длъжността началник на Кримския отдел на СБУ, където се очакваше да действа при всеки признак, че Русия се готви да нахлуе в украинска територия северно от окупирания полуостров.

Вместо това, твърдят прокурорите, той се е опитвал да подкопае отбраната на Украйна чрез насърчаване на корупцията и намаляване на ресурсите на контраразузнаването. „Кулинич успя да дестабилизира работата на това управление на СБУ. Той унищожи контраразузнаването. През април 2021 г. той стартира мащабно антитерористично учение в Херсонска област, което използва, за да идентифицира слабостите в отбраната на Украйна“, твърди офицер от СБУ.

Той е знаел за плана за нахлуване от Крим.

Според откритите от СБУ съобщения, за които се твърди, че са изпратени от Кулинич, той е събирал информация за движенията на Зеленски и я е предавал на руснаците. Но е започнал да буди подозрения. Офицерът от контраразузнаването на СБУ Васил Малюк забеляза, че той пътува в чужбина по същото време като Сивкович, който от години е наблюдаван от украинското разузнаване. Те също започват да следят Кулинич.

През януари 2022 г. британското правителство идентифицира Сивкович като един от четиримата бивши украински политици в контакт с руските разузнавателни служби и САЩ го санкционираха на основание, че е „ангажиран в ръководени от руското правителство дейности за дестабилизиране на Украйна“. В ранните сутрешни часове на 24 февруари 2022 г. войските на Путин нахлуха в Украйна от север, изток и юг. Кулинич е знаел за плана за нахлуване от Крим, но е попречил доказателствата за подготовката да бъдат предадени на Киев, твърдят прокурорите.

"В ранните часове на нахлуването той блокира всички опити да информира ръководството на СБУ за реалната ситуация в региона. Той не взе мерки за защита на държавния суверенитет и не се подчини на заповеди, като изведе персонала си в друг регион. Той дори отне оръжието на служители на СБУ", твърди служителят на СБУ.

Мрежата се затваряше. Кулинич беше арестуван на 16 юли 2022 г. и обвинен в разкриване на държавни тайни на руснаците.

