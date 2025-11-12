Разширяват нискоемисионната зона в София, и "Пирогов" влиза в нея (Обновена)

Нискоемисионната зона (НЕЗ) за автомобили в София влиза в сила от 1 декември, като тази година тя е с разширен териториален обхват и освен досегашния “малък ринг” ще обхваща и т.нар. “голям ринг”.

Както досега в зоната “малък ринг” ще бъдат въведени ограничения за движението на моторни превозни средства от първа и от втора екогрупа, а придвижването в разширения “голям ринг” ще е забранено само за автомобили от най-замърсяващата - първа екогрупа. Всеки може лесно да провери към коя екогрупа спада неговият автомобил ТУК. Забраната има за цел да спомогне за подобряване качеството на въздуха в столицата и ще важи в периода от 1 декември 2025 г. до 28 февруари 2026 г. Тази година контролът ще се осъществява автоматично от 180 камери, разположение на входовете на Големия ринг.

“Най-важното е гражданите да разберат, че въвеждането на НЕЗ за автомобили не е антисоциална или дискриминираща мярка, както някои се опитват да внушат. Точно обратното е. Колата е удобство, но здравето е безценно и няма да правим компромис с това, включително и с въвеждането на по-строги мерки”, заяви Надежда Бобчева, зам.- кметът по направления “Зелена система, екология и земеползване” по време на брифинг по темата.

В Големия ринг обаче попада и института за Спешна помощ "Пирогов" и за гражданите с по-стари автомобили ще е трудно да карат там по спешност свои пострадали близки. Затруднения ще имат и посетителите на много от болниците и клинките в района на ВМА и Медицинска академия. В такива случаи те ще трябва да викат линейка, използват такси или градския транспорт.

Друга голяма група засегнати ще са родителите на по-малки деца, които сутрин преди работа ги карат с личните си автомобили и ги оставят на ясли, на детска градина или в училища, които се намират в централната част на града.

Нискоемисионната зона - обхват

Зоната с ограничения “малък ринг“, обхваща територията между булевардите “Васил Левски”, “Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. “Опълченска”.

Зоната с ограничения - “голям ринг”, е заключена между: бул. „Сливница“; бул. „Данаил Николаев“ ; бул. „Ситняково“; бул. „Михай Еминеску“; бул. „Пейо Яворов“; бул. „Никола Вапцаров“; ул. „Атанас Дуков“; ул. „Люба Величкова“ ул. ; „Сребърна“; ул. „Хенрик Ибсен“; бул. „П. Ю. Тодоров“; бул. „Иван Ев. Гешов“; бул. „К. Величков“.

Граничните булеварди НЕ са част от нискоемисионната зона и преминаването по тях на всички превозни средства е позволено без ограничение, а указателни табели ще помагат на шофьорите да се ориентират в движение, припомнят от Общината.

Често задавани въпроси за НЕЗ

За абсолютно всички автомобили ли важи забраната?

* Забраната не важи за автомобили, чиито собственици са с постоянен адрес в зоните на двата ринга и имат винетка за локално паркиране в синя или зелена зона. В случай че постоянният адрес на собственика или ползвателя на автомобила е в зоната на “малкия” или “големия” ринг, но автомобилът няма винетка за локално паркиране, следва водачът да подаде заявление в ЦГМ, за да бъде добавен към изключенията.

* Забраната не важи и за лицата с увреждания, които притежават карта за преференциално паркиране (инвалидна карта), издадена от Столична община или от друга община в България. Те също ще бъдат добавени към изключенията, след като подадат заявление в ЦГМ.

Какви са алтернативните начини за придвижване?

В София има изградени пет буферни паркинга на спирки на метрото, където може да се използва услугата „паркирай и пътувай“, която спестява време и неудобства на жителите и на гостите на София. Паркингите са при метростанциите „Джеймс Баучер“, „Цариградско шосе“, „Васил Левски“ и два при метростанция „Бели Дунав“.

Доклад на екологично сдружение „За Земята“ за ефекта от нискоемисионната зона за автомобили показва, че през зимата на 2024-2025 година е отчетен спад в концентрациите на NO₂ с над 10% спрямо предходната. Само през декември 2024 г., първия месец с ефективен контрол и видеонаблюдение, намалението в рамките на Малкия ринг достига 22–25%. Изводът е ясен – зоната има ефект.

По данни от проучване на Сдружение “Въздух за здраве” замърсеният въздух в София е причина за между 1400 и 3000 преждевременни смъртни случая годишно. В този контекст въвеждането на нискоемисионните зони е една от ключовите и много необходими мерки, които Столична община прилага, за да ограничи вредните емисии и съответно смъртността и заболеваемостта, свързани със замърсяванията в атмосферния въздух, псоочват от общинската администрация.