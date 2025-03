Росен Желязков е провел телефонен разговор със Зеленски

Проведох съдържателен разговор с българския министър-председател Росен Желязков и изразих благодарност за непоколебимата подкрепа на България за Украйна, съобщи украинският президент Володимир Зеленски в социалната платформа "X".

Зеленски отбеляза, че в Украйна дълбоко се цени солидарността на българския народ.

"Обсъдихме начините за постигане на справедлив и траен мир за Украйна", пише Зеленски. "Ключов елемент от това са ефективните гаранции за сигурност, които ще действат само ако са споделени и поддържани от всички наши партньори", отбеляза той.

Украинският президент допълни, че е информирал също българския премиер за неотдавнашните разговори с лидерите на страните партньори.

"Благодарен съм за готовността на България да работим заедно, за да стигнем по-близо до деня, когато в Украйна бъде установен справедлив и траен мир. Това единство е точно това, от което се нуждаем в момента", заключи Зеленски.

На свой ред премиерът Росен Желязков благодари на Зеленски за разговора, който двамата са провели. В социалната мрежа "X" Желязков написа: "Благодаря на президента Зеленски за ползотворния разговор за общата цел да бъде постигнат справедлив и продължителен мир."

