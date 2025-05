Русия е въоръжила Шахед-136 с нови 90-килограмови бойни глави с комбинирано действие

Ударните сили с далечен обсег на действие на Русия започнаха да използват два нови типа бойни глави с безпилотните самолети за еднопосочно нападение Шахед-136. Едната от тези новости е произведена в русия, а другата е любезно предоставена от съюзника Иран. И двете са с увеличено тегло от 90 кг, в сравнение със стандартните 50 кг., Defense Express предоставя подробности, за нововъведенията, актосе позвава на свои източници.

Two new types of 90-kg warheads have been installed in Russian Shahed-136 drones, one manufactured in Russia and the other in Iran, Defense Express reports.



