Русия и Украйна обмениха по 150 военнопленници

Русия и Украйна размениха пленници по формулата "150 за 150".

Руското министерство на отбраната потвърди информацията за завръщането на 150 руски войници от украински плен. Твърди се, че „150 военнопленници от украинските въоръжени сили са били прехвърлени в замяна“.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски и ръководителят на кабинета му Андрий Йермак обявиха обмен по същата формула в каналите си в социалните мрежи.

Today is a good day for all of us. We are bringing home 150 of our defenders from Russian captivity. These are soldiers, sergeants, and officers – warriors of the Navy who were taken prisoner in Mariupol and the Zaporizhzhia region, warriors of the Air Force, Air Assault Forces,… pic.twitter.com/FScWB1303p