Русия премести 42 бомбардировача Ту-22М3 и 26 МиГ-31 в Сибир – готви ли мащабен удар? (Снимки)

Русия концентрира значителна част от стратегическата си авиация в базата Белая, на 85 км от град Иркутск (Сибир) и на цели 4000 километра от украинската граница. И сега в публичното пространство има сателитни снимки, които ни позволяват да оценим приблизителния брой руски бомбардировачи на авиобаза Белая, пише Defense Express.

Например, към 7 май 2025 г. на това летище са концентрирани цели 42 самолета Ту-22М3, както и седем бомбардировача Ту-95МС и Ту-160.

🔻Satellite images of 🇷🇺 Belaya Airbase as of May 7, 04:30 UTC The airbase housed 7 Tu-95MS (Bear-H), 7 Tu-160 (Blackjack), 1 An-124 (Condor), 7 An-26 (Curl), 1 An-12 (Cub), 42 Tu-22M3 (Backfire-C) and 26 MiG-31 (Foxhound). Compared to the latest images of the Belaya airbase, 1… pic.twitter.com/w4VsPkv6Fv

Както следва от това изображение от ресурса AviVector, в Белая е регистрирано и присъствието на 26 самолета МиГ-31. Но в този случай може да говорим не само за потенциални носители на ракети „Кинжал“, но и за прехващачи на варианти на МиГ-31Б/БМ.

Там е регистрирано и присъствието на седем транспортни самолета Ан-26, един Ан-12 и един Ан-124. Вероятно някои от тези транспортни средства биха могли действително да доставят крилати ракети до летището Белая, докато други биха могли просто да бъдат базирани там.

Що се отнася до регистрираното присъствие на цели 42 бомбардировача Ту-22М3 там, това е повече от 80% от флота от самолети от този тип на Руската федерация, които са били концентрирани на едно място, на 4 хиляди километра от украинската граница. Летище Белая е постоянната точка на разполагане само на един от трите тежкобомбардировъчни авиополка (ТБП) на Ту-22М3 - 200-ти. Тоест, самолети от други летища на руските Въздушно-космически сили също са били прехвърляни на тази база.

