Русия се подиграва с усилията за мир, заяви Кая Калас

"Докато твърди, че се стреми към постигане на мир, Русия обстрелва Киев - това не е търсене на мир, а подигравка с тези усилия", заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

"Русия е истинската пречка (за да се договори мир - бел. кор.) и не е променила целите си във войната", добави тя в социалната мрежа "Екс".

While claiming to seek peace, Russia launched a deadly airstrike on Kyiv.



This isn't a pursuit of peace, it’s a mockery of it.



The real obstacle is not Ukraine but Russia, whose war aims have not changed.