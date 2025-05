Руски дронове унищожиха ракетна установка HIMARS в Донецка област (ВИДЕО)

Руски дронове унищожиха една от произведените в САЩ украински ракетни установки HIMARS близо до фронтовата линия в Донецка област, показва видео.

Руската елитна група за дронове, Центърът за напреднали безпилотни технологии „Рубикон“, пое отговорност за удара. Тя заяви, че е унищожила системата HIMARS близо до село Русин Яр, на около 29 километра от фронтовата линия.

Newsweek се е свърза с украинското министерство на отбраната за коментар.

Ако това бъде потвърдено, това ще бъде първият известен случай на руски дрон с изглед от първо лице (FPV), който успешно е унищожил един от украинските HIMARS от началото на войната през февруари 2022 г.

Украинските военни често са използвали оръжията , като често са били насочени към най-модерните руски противовъздушни ракетни системи и командни пунктове.

Russian forces have destroyed a Ukrainian HIMARS with a fiber optic FPV drone 30km behind the line of contact.



This might be one the single best exchange ratio of the war.



$1000 drone vs 3.5 million dollar missile system. pic.twitter.com/NhNLS1b3kv