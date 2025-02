Руско летище, от което бяха изстреляни дронове "Шахед", беше ударено при украинска атака (ВИДЕО)

Украйна атакува летище, разположено в град Приморско-Ахтарск в Руската федерация, откъдето руската армия обикновено изстрелва безпилотни летателни апарати камикадзе "Шахед" срещу украинска територия, съобщи представител на Киев в своя акаунт в Telegram.

"В района на летището Приморско-Ахтарск, обект на атаката, има депо за дронове "Шахед", написа малко преди полунощ в своя акаунт в Telegram Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, съобщава агенция EFE, цитирана от Agerpres и Digi24.

A smoking accident at a military airfield in Primorsk-Akhtarsk (southwestern Russia).



From this airfield the Russian terrorist state usually launches Iranian-Russian Shahed kamikaze drones that bomb Ukrainian cities. pic.twitter.com/zFMb0U4wAy