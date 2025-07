Ръководителите на руската и украинската преговорни делегации започнаха среща на четири очи в Истанбул (ВИДЕО)

Ръководителите на преговорните делегации на Русия и Украйна – Владимир Медински и Рустем Умеров, са започнали среща на четири очи в двореца "Чъраан" в Истанбул, предадоха световните агенции.

Около 19 ч. делегациите на двете страни пристигнаха в двореца за трети кръг от украино-руски преговори за постигане на прекратяване на огъня в Украйна.

Предходните два кръга на преговори се проведоха през пролетта и не доведоха до значим пробив.

